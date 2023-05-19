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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متخصصة في الشئون البيئية: نحن بحاجة لتأسيس مركز عربي للأمن الغذائي

صدى البلد

قالت الكاتبة الصحفية فرح عطيات المتخصصة في الشئون البيئية، إن منظمة الأغذية والزراعة أصدرت تقريرا مطلع هذا العام، تحدث عن وجود 53 مليون شخص يعاني من الشح الغذائي في المنطقة العربية.

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وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يدق ناقوس الخطر وهو أننا بحاجة لوجود تعاون عربي إقليمي في تأسيس مركز للأمن الغذائي، يساهم في إنشاء مناطق للتجارة الحرة وتقليل الحواجز التجارية، ضمن حزمة سياسات باتت حتمية في هذا المجال.

 

ولفتت إلى أن توطين التكنولوجيا في الوطن العربي يساعد المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الذكية، التي تحتاج إلى تقنيات عالية لإنتاجها، بخاصة أن الوسائل التقليدية لمواجهة الشح المائي يتم الحديث عنها منذ وقت طويل، وبات الاتجاه الآن إلى ابتكار حلول جديدة مثل إعادة تدوير المياه، بجانب الحديث عن حصص المياه خلال القمة الـ32.

الأغذية الامن الغذائي التغذية اخبار التوك شو الغذاء

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