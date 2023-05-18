تقارير سعودية: ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال السعودي، بدءًا من الموسم المقبل.

وينتهي عقد باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، فإن ميسي حسم أمره بالتعاقد مع الهلال، اعتبارًا من الموسم المقبل، منهيًا كافة الاتفاقات بخصوص هذا الصدد، خلال تواجده بالسعودية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، والمنتظر أن يكون بنهاية الموسم الجاري، على أن يشهد إعلان التوقيع، عدة اتفاقات أخرى.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الهلال قدم عرضًا لـ ميسي، للحصول على مبلغ 400 مليون دولار كراتب سنوي.