متفرضوش ثقافتكم علينا.. خالد ميري يدعم مصطفى محمد في أزمته مع نانت..فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، قام بعمل موقف محترم، عندما رفض المشاركة في لقاء نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي، لرفضه ارتداء شارة دعم المثليين.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصطفى محمد تحمل الغرامة المالية في سبيل أنه يحافظ على تقاليده ودينه، الرافضة لدعم المثلية.

وهاجم مقدم برنامج “كلمة السر”، تقاليد الغرب قائلا “متفرضوش ثقافتكم علينا لأنه ضد ثقافتنا وديننا”، مؤكدا ان مصطفى محمد قد كتب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر"، “أنه مشاركش في مباراه تولوز ونانت وأنه بيوضح موقفه وبيحترم حرية الأخرين وعلى الأخرين احترام عاداته”.

ونتمنى له التوفيق

وأشار خالد ميري إلى أن “مصطفى محمد مكانش ممكن يلبس تي شرت يروج للمثلية الجنسية ونوجه تحية لمصطفى محمد ونتمنى له التوفيق”

أكد الإعلامي خالد ميري، أن مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، قام بعمل موقف محترم، عندما رفض المشاركة في لقاء نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي، لرفضه ارتداء شارة دعم المثليين.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصطفى محمد تحمل الغرامة المالية في سبيل أنه يحافظ على تقاليده ودينه، الرافضة لدعم المثلية.

وهاجم مقدم برنامج “كلمة السر”، تقاليد الغرب قائلا “متفرضوش ثقافتكم علينا لأنه ضد ثقافتنا وديننا”، مؤكدا ان مصطفى محمد قد كتب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر"، “أنه مشاركش في مباراه تولوز ونانت وأنه بيوضح موقفه وبيحترم حرية الأخرين وعلى الأخرين احترام عاداته”.

ونتمنى له التوفيق

وأشار خالد ميري إلى أن “مصطفى محمد مكانش ممكن يلبس تي شرت يروج للمثلية الجنسية ونوجه تحية لمصطفى محمد ونتمنى له التوفيق”

