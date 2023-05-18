تعد البطاطس من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها بأشكال مختلفة.. ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم.

المقادير

- للصوص :

الطحينة : ربع كوب

زبادي : 4 ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

عصير الليمون : نصف حبة

الخل : ملعقة صغيرة

الماء : 2 ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- خس : كوب ونصف (مقطع)

- البطاطا : 1 حبة (مقطعة مكعبات ومقلية)

- بندورة : 1 حبة (مقطعة)

طريقة التحضير

ضعي الخس المقطع، والبطاطا المقلية، والبندورة في طبق التقديم.

اخلطي الزبادي مع الماء، والطحينة، وعصير الليمون، والخل، والملح، والثوم جيداً في وعاء صغير.

وزعي المزيج فوق خليط السلطة وزيني بالبقدونس وقدميها.