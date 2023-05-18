فوز طلاب هندسة المنصورة بالمراكز الثاني والثالث والخامس على مستوى مسابقة الـEBD

حصلت فرق طلاب هندسة المنصورة على المركز الثاني و الثالث و الخامس على مستوى مسابقة ال EBD حيث حصلت الفرق المشاركة على مراكز متقدمة ومميزة وقدّموا أداءً لافتًا للنظر في المسابقة بمشاركة ما يقرب من ٢٦ فريق من كليات الهندسة بالجامعات المصرية.



وتقام مسابقة Triple 's كل عام بكلية الهندسة بالمطرية والمسابقة مكونة من عدة مسبقات أغلبها يتبع قسم الهندسة المدنية، المسابقة EBD و هى مسابقة تعبر عن إنشاء مبان مقاومة للصورايخ بتكون عبارة عن فريمات خرسانة مسلحة بمقاسات محددة بتتعرض لصدمات عن طريق كتلة حديدية من عدة ارتفاعات مختلفة، و اكتر فريم يستحمل عدد صدمات اكتر هو من يفوز بالمسابقة

الفرق الفائزة فى مسابقة EBD من كلية الهندسة بجامعة المنصورة.



وفاز بالمركز الثاني فريق Impact

مصطفى فكرى السيد؛ مصطفى أشرف اسعد ؛ عمر احمد محمد، مينا ابراهيم جاد

و فاز بالمركز الثالث فريق Anti break، عادل عبد العزيز توكل،محمد عادل احمد

عادل عبد الباسط ،طلعت محمد طلعت.

والمركز الخامس فريق The Legend أحمد الحسينى محمد؛ احمد ابراهيم خليل

فتحى علاء فتحى ، محمد حسام عبد الغنى ؛ أمانى ياسين أحمد ؛حنان رزق ابراهيم.