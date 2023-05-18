القصبي: الزيادة السكانية أحد المشاكل الرئيسية التي تقضي على التنمية..فيديو

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي ، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الزيادة السكانية أحد المشاكل الرئيسية التي تقضي على التنمية، مشيرا إلى أنه لها تأثيرات كبيرة في رفع معدلات البطالة.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه حرصت على تسجيل جميع النقاط لجميع الأراء والمناقشات بالمحور الإقتصادي للوصول لأفضل الحلول.

دعم الصناعة.

وتابع مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنه نحتاج إلى اعفاءات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرة على الإستثمتار، ودعم الصناعة.