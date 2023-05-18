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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي والظهور الأول للأسد.. قادة العرب يتوافدون على جدة لحضور قمتهم الـ32|فيديو

صدى البلد

بدأ قادة وكبار مسؤولي الدول العربية في الوصول منذ صباح اليوم الخميس إلى مدينة جدة السعودية، وذلك لحضور القمة العربية في دورتها الـ 32، وهي القمة الاستثنائية بسبب ما تمر به المنطقة من تحديات كبرى، بالإضافة إلى ظهور سوريا لأول مرة في القمة العربية منذ 11 عاما.

الرئيس السيسي (أول الحاضرين)

وصل إلى جدة اليوم الخميس الرئيس عبدالفتاح السيسي  للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الصور الأولى لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لجدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة،  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامه بن أحمد نقلي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

العاهل البحريني

كما وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مدينة جدة السعودية صباح اليوم، وذلك لحضور القمة الـ 32 للقمة العربية في المدينة.

التمثيل العماني 

كما ظهر السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني في مدينة جدة السعودية، ليترأس وفد سلطنة عمان في أعمال القمة العربية.

حضور يمني 

واستقبل المسؤولون السعوديون رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي لدى وصوله إلى مدينة جدة ليترأس الوفد اليمني في القمة.

رئيس الحكومة اللبنانية في جدة 

كما ظهر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نبيل ميقاتي في مطار مدينة جدة السعودية لحضور أعمال القمة العربية رقم 32.

أبو مازن وقيس سعيد 

فيما وصل رئيس فلسطين محمود عباس أبو مازن ونظيره التونسي قيس سعيد أيضا اليوم إلى مدينة جدة لحضور أعمال القمة.

سوريا لأول مرة منذ 11 عاما 

وكان لوصول الرئيس السوري بشار الأسد أهمية كبرى، وذلك بسبب الظهور الأول لسوريا في أعمال القمة العربية منذ 11 عاما من الغياب، حيث وصل الأسد إلى جدة اليوم لحضور أعمال القمة العربية.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية إستقبال الرئيس السيسي

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