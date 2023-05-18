بحضور وزير الشباب والعضو المنتدب للعاصمة الادارية.. تفاصيل بطولة البوسكو الدولية الثانية للبادل

شهدت العاصمة الادارية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من بطولة البوسكو الدولية للبادل، في الفترة من الممتدة حتى 20 مايو 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبالتعاون مع اتحاد البادل المصرى، والاتحاد الدولى للبادل

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء الدكتور المهندس أحمد فهمي، أحمد غتورى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي للبادل، ومسئولو شركة مصر ايطاليا العقارية .

تقام البطولة للعام الثاني على التوالي في نادي البوسكو جافلين الرياضي بالعاصمة الادارية الجديدة ، بمشاركة 400 لاعب من 15 دولة من بينها السويد والدنمارك والنرويج وفرنسا وأسبانيا وهولندا والمغرب والإمارات وقطر ومصر

بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات المحلية والدولية منها الجامعات الكندية وجامعة رايرسون وجامعات كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الامريكية والجامعة الألمانية، وستشهد البطولة منافسات بين المشاركين من فئات الرجال والسيدات من اللاعبين المحليين والدوليين وطلبة الجامعات، على مدار أيام البطولة، على أن يتم إعلان النتائج وقيمة الجوائز للفائزين في كل فئة على حدة في اليوم الأخير من البطولة، من خلال إعلان أفضل الجامعات خلال البطولة، بالإضافة لتوزيع الجوائز المالية على الفائزين بواقع 20,000 يورو للبطولة الدولية، 200,000 جنيه مصري للبطولة المحلية، و50,000 جنيه مصري لبطولة الجامعات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن العاصمة الإدارية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر حالياً، حيث تشهد مصر طفرة في التطوير السكني والعقاري جنبا إلى جانب مع تطوير الرياضة والنهوض بها في العديد من الجوانب، معرباً عن سعادته بحضور هذه البطولة في نسختها الثانية، والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما لها من إمكانيات كبيرة قامت الدولة المصرية بتوفيرها بها.