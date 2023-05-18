برلمانية: جلسات الحوار الوطني شهدت طرح حلول بديلة لكافة القضايا المهمة

أكدت النائبة سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشاركة بالحوار الوطني، أن تنوع التوجهات داخل الحوار الوطني ساهم في إثراء الحوار لتنوع الأراء، مشيرا إلى أنه سيتم الوصول لأفضل الحلول.

وقالت سها سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن جلسات الحوار الوطني شهدت طرح حلول بديلة لكافة القضايا الهامة لم تكن طرحت من قبل.

تطويرها وتسويقها.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومشاركة بالحوار الوطني، أنه لدينا العديد من المناطق السياحية المميزة في المحافظات التي تحتاج إلى تطويرها وتسويقها.