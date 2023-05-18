دمياط: تخطى المستهدف بنسبة تجاوزت 101% من توريد محصول القمح لهذا الموسم

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الماضى، معلنة عن تخطى المستهدف بنسبة تجاوزت ١٠١% من الكمية الموردة من المحصول والتى بلغت ٤٧١٧٤.٩٨٩ طن.

وأضافت أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان ، كما أكدت أن المحافظة قد وضعت خطة لضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، كما أكدت مجددا متابعة الموقف أولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.