الجارديان: فيضانات إيطاليا كارثة هي الأسوأ منذ 100 عام

حاصرت مياه الفيضانات كبار السن وذوي المهام الخاصة في منازلهم حيث عمل رجال الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة طوال الليل لإنقاذ الناس في أكثر الفيضانات كارثية التي عصفت بـ إيطاليا منذ 100 عام.

أودت الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا الشمالية بحياة 13 شخصًا حتى مساء الخميس. ويقدر أن 20 ألف شخص قد أصبحوا بلا مأوى في كارثة تسببت في انفجار 23 نهرا على ضفافهم و 280 انهيارا أرضيا اجتاحت 41 مدينة وبلدة، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

ظلت الطرق مغلقة، بعد انهيار أرضي في ساسو ماركوني بعد ظهر يوم الخميس، وتم إلغاء القطارات أو تعطيلها.

نفذ رجال الإطفاء 2000 عملية إنقاذ في جميع أنحاء المنطقة وفي أجزاء من وسط ماركي تضررت أيضًا من جراء الفيضانات.

تم إنقاذ كبار السن الذين لجأوا إلى أسطح المنازل بواسطة طائرات الهليكوبتر، وكذلك أسر بأكملها.