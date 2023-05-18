حرام يخرج صفر اليدين.. تعليق مثير لأسطورة الزمالك بعد الفوز على أسوان

عبر محمود أبو رجيلة ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على حساب أسوان بنتيجة 1-0 في الدوري.

وقال أبو رجيلة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" لا شك أن الزمالك كان بحاجة لهذا الفوز للحفاظ على المركز الرابع بشكل مبدئي ولكن الفريق تعرض لهزة مع تعيين الكولومبي أوسوريو وهو مدرب أجنبي يحتاج للوقت لمعرفة أجواء الكرة المصرية وأيضاً قدرات لاعبيه".

وأشار إلى أن الزمالك بحاجة لثبات التشكيل وعدم إجراء تغييرات مستمرة موضحاً أنه يجب على الأقل تثبيت 9 لاعبين للمشاركة باستمرار كما أنه يجب أن يستمع لآراء مساعديه وأيضاً آراء لجنة الكرة.

وأضاف:" 4-2-3-1 أو 4-3-3 هي الطريقة المعتادة للزمالك وأي تغيير لخطة اللعب يحتاج لوقت طويل من أجل تأقلم اللاعبين مع هذه الخطة ، وأطالب أوسوريو بتأجيل هذه التغييرات إلى فترة الإعداد قبل بداية الموسم المقبل".

وأكد أن الزمالك رحل عنه فريق كامل في بداية الموسم الحالي من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل محمد أبوجبل حارس المرمى وطارق حامد وأشرف بن شرقي موضحاً أن الزمالك يمر بكبوة في الموسم الحالي.

وأتم قائلاً:" حرام أن يخرج الزمالك في الموسم الحالي صفر اليدين بعد أن كان الفريق بطلاً للدوري في آخر موسمين".