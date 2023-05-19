رئيس حزب العدل: 9300 جنيه قيمة الدخل المقدر للطبقة المتوسطة.. فيديو

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الطبقة المتوسطة في المجتمع الأمريكي بنسبة 52%، مشددًا على أنه تطرق لواقع ومستقبل الطبقة المتوسطة في مصر، من خلال دراسة لحزب العدل شارك فيه عدد من الخبراء.

وأوضح "إمام"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدراسات التي كتبت عن الطبقة المتوسطة كانت قديمة جدًا ولا يوجد إلا 4 دراسات في بداية الألفية الجديدة، مؤكدًا أن هناك طبقة هشة في مصر، ولا يمكن تصنيف الطبقات في مصر مثل المجتمع الأمريكي ما بين غني ومتوسط وفقير.

وأضاف أن الطبقة الفقيرة دخلها 30 دولار في الشهر، والطبقة الهشة 32 دولار شهريًا، موضحًا أن 9300 جنيه قيمة الدخل المقدر للطبقة المتوسطة شهريًا، والتي جاءت في تقديرات البنك الدولي عن الأسر المصرية، مؤكدًا أن 31% تقريبًا حجم الطبقة الفقيرة في مصر، بينما الطبقة العليا 0.5%.

وتابع: "نسب التعليم في مصر، هناك 49804 مدرسة حكومة، و34 مليون طالب في الدراسة، ونسبة التعليم الحكومي 92% وفي مدارس الخاصة 8%"، مشددًا على أن هناك 5 طبقات في مصر.