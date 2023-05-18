ناقد رياضي: ريال مدريد انهار أمام مانشستر سيتي في 5 دقائق

أكد خالد أحمد يوسف، الناقد الرياضي من الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما حدث في مباراة الأمس بين ريال مدريد ومانشستر سيتي تراكم سنوات عديدة، حيث أن السيتي لعب بمخزون كافي من الاحباط في السنوات الماضية، موضحا أن أداء مانشستر سيتي أمس كان مشابه لأدائه عند خروجه على يد ريال مدريد العام الماضي.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هزيمة الأمس كانت بسبب مخزون عشر سنوات لجوارديولا، مؤكدًا أن نتيجة أمس نتاج مخزون قديم يصل لـ10 سنوات، وأوركسترا كاملة هي من سهلت العمل للسيتي.

وتابع: "ريال مدريد كان أشبه بشروخ البناءات وعانى من حالات انهيار"، موضحًا أن ريال مدريد انهار في 5 دقائق، ولم يكمل ريال مدريد إلا 15 تمريرة فقط في أول 15 دقيقة من المباراة، وفينسيوس كان غائب تمامًا عن مباراة أمس.