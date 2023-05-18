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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقرار وزارى ..تفاصيل احدث مشروع برأس الحكمة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً وزارياً رقم 275 لسنة 2023، لاقامة مشروع جديد  بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي علي مساحة 250 فدانا.

وكان قد صدر القرار الوزاري بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

 يتضمن المشروع وحدات سكنية وفندقية وتجارية وواحد من اكبر واكثر الفنادق رفاهية والذى سيتم انشائه علي احدث طراز لاستقطاب المزيد من الحركة السياحية الداخلية والخارجية .

 

وتعد ( مدار ) من أوائل الشركات التي حصلت على القرار الوزاري لتنفيذ مشروعها بمنطقة رأس الحكمة وبالفعل بدأت الشركة في الاعمال الانشائية فور صدور القرار للالتزام بالجدول الزمني الموضوع وتسليم عملائها في صيف 

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