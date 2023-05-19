أمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري: الحوار الوطني فكرة عظيمة

قالت مها أبو بكر، أمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن الحوار الوطني فكرة عظيمة لأن الجميع جلس تحت سقف واحد.

وأضافت مها أبو بكر، أمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "في الحوار الوطني الجميع يجلس تحت سقف واحد باختلاف الأفكار والرؤى والاتجاهات لمصحلة الوطن".



وعلقت مها أبو بكر، أمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري، على مناقشة قانون الوصاية في جلسات الحوار الوطني، قائله: "تم طرح آراء وأفكار كثيرة كان الغالب منها يصب أن بعد وفاة الأب الأم هي التي تدير لأنها أعلم من أي شخص بشئون الأبناء".

وأشارت مها أبو بكر، أمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطي الناصري،: "من الأفكار التي طرحت اليوم هو إنشاء صندوق استثماري لرعاية القصر".

