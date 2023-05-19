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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرواق الأزهري بدمياط ينظم "ملتقى الطفل والأسرة"

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، برنامج رواق الازهر للطفل والاسرة داخل مراكز الشباب بالتعاون مع الازهر الشريف ، وذلك بمركز شباب تفتيش السرو التابع لإدارة الروضة .

يهدف الرواق إلي تصحيح المفاهيم الدينية  المغلوطة، وتبصير النشئ نحو الطريق الصحيح ، توجيه النشئ التوجيه السليم ،الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشئ   .

 

يأتى هذا في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة مراكز الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي بين النشء في المقام الأول.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عناية دكتورة منال عوض محافظ دمياط
وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية .

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