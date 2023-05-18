بعد تراجع سعر الذهب.. أيهما أفضل الشراء أم البيع ؟ فيديو

قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن قرار الحكومة إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية جاء في وقته، كونه أسفر عن تراجع سعر الذهب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «قرار الحكومة أسفر عن استقرار سعر الذهب بشكل كبير، ومن المتوقع أن تجدد فترة الإعفاء عقب انتهاء مدة الشهور الستة.



وحول اختلاف سعر الذهب في مصر عن الدول الأخرى قال أستاذ الاقتصاد «اضطراب السوق أحيانا يتسبب في مبالغات في التقدير ومضاربات عالية»، مردفا «نصيحتي لمن اشترى الذهب إذا لم يكن في حاجة ملحة للبيع، يتمهل فترة أخرى حتى لا يتعرض للخسارة».



وتوقع تراجع سعر الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لدرجة قد يتساوى خلالها بالسعر العالمي، موضحا أنه حال عدم تجديد قرار الإعفاء الضريبي قد يرتفع سعر الذهب مرة أخرى.

كما نصح عبد الله من يرغب في شراء الذهب بالتمهل فترة كون السعر سيتراجع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، موضحا أن انخفاض سعر الذهب يخفف ضغط الطلب على الدولار.

يتمثل في شراء الأسهم



وأشار إلى أن الملاذ الآمن للاستثمار يتمثل في شراء الأسهم من الشركات التي قد تطرح الفترة المقبلة، كونها أصل ثابت وموجود، مضيفا «لو عايز استثمر أشوف الصناديق الاستثمارية في البنوك».

