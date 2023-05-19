نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة حول مدرب بروكسي..ويكشف سر ابتعاده عن الفريق

كشف أحمد شكري نجم الأهلي السابق عن كواليس تجربته الحالية مع فريق بروكسي الذي يلعب بدوري القسم الثاني.



وأوضح شكري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن بروكسي صعد من دوري الدرجة الرابعة إلى الثالثة ثم دوري القسم الثاني وفريق لديه طموح كبير للتأهل للدوري الممتاز.



وأشار إلى أن بروكسي فريق مميز ولكنه دخل في خلاف مع أحد المدربين وابتعد عن الصورة في الفترة الأخيرة ولم يشارك في بطولة الكأس.



وفجر شكري مفاجأة حول محمود توبة المدرب المساعد بالفريق مؤكداً أن توبة انضم إلى بروكسي كلاعب ثم انضم للجهاز الفني مع إمكانية مشاركته لأنه لاعب مقيد.



وأكد أن توبة يملك روحاً قيادية وسيكون مشروع مدرب مميز في المرحلة القادمة.