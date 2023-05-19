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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

صدى البلد

أثار مقهى استرالي الجدل ولفت أنظار رواد السوشيال ميديا  ليس فقط محليا بل حتى عالميا، فقد يقدم المقهى  فنجانا من القهوة بسعرباهظ يصل إلى 1500 دولار  أما عن سبب السعر الباهظ لفنجان القهوة.

ويرجع المقهى سر ارتفاع فنجان القهوة  مؤكدا أن الفنجان الواحد يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين  وذلك حتى يتمكن القائمون بالمقهى من القيام بنقل الحبوب من بنما إلى أستراليا حيث تزرع وتحمص حبوب القهوة على جانب بركان في سيلا دي باندو، وهي التي تعد قريبة من حدود بنما وكوستاريكا، وذلك على ارتفاع حوالي  1700 متر فوق مستوى سطح البحر. 

حبوب القهوة


ووفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، فإن  مذاق فنجان القهوة لا مثيل له، حيث تصب في الفنجان وذلك بشكل يدوي، ثم بعد ذلك  تضاف فوقها المياه الساخنة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد مذاق القهوة فهي قهوة استثنائية تبكي متناوليها  لشدة روعتها.

وأفادت المصار أنه حتى الآن قام زبونان فقط بطلب القهوة.

رواد السوشيال ميديا حبوب القهوة

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