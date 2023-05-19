فيديو يتداوله رواد السوشيال ميديا لكراسي تتطاير في الهواء.. اعرف القصة؟

أثارت بعض الصور والفيديوهات لأكبر عاصفة ترابية على الأطلاق في أنقرة في منطقة غولباشي بالعاصمة أنقرة الكثير من الجدل على السوشيال ميديا تحديدا في موقعي "تويتر" و"إنستغرام".فقد ظهرت في مجموعة صور بعض الكراسي تطايرت من العديد من المباني المرتفعة لتقع الكراسي وحاويات القمامة في شوارع فارغة من المارة وذلك دون التسبب في أي إصابات إلا أنه في المقابل أصابت تلك العاصفة الكثيرين بالهلع بالمناطق المرتفعة داخل المدينة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو آخر، قد تطايرت بعض الكراسي وذلك من مبنى إلى آخر، ما تسبب حالة من الهلع لدى سكان المبنى مع وجود بعض الأضرار المادية، بسبب سقوط بعض الأشجار وانهيار مئذنة لمسجد يقع داخل المدينة ليصاب العديد من الأشخاص بالعديد من الجروح