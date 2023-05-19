قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري إن الشركة الإيطالية ستقاوم الجهود التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي وستواصل بناء السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي حتى أواخر العقد الثالث من القرن الحالي.

فيراري تضغط على الحكومة الإيطالية بسبب السيارات الكهربائية

في مقابلة مع بي بي سي ، قال بينيديتو فيجنا رئيس فريق فيراري إنه سيكون من "الغطرسة" أن تملي على العملاء ما يمكنهم شراؤه، بينما تخطط الشركة لإطلاق أول سيارة كهربائية خارقة في عام 2025 ، واعدة "بتجربة قيادة فريدة" ، يشكل الانتقال نحو السيارات الكهربائية تحديًا تسويقيًا.

ارتبطت العلامة التجارية تقليديًا بالصوت الهائل لمحرك احتراق داخلي من ثماني أو 12 أسطوانة ، وتخشى فيراري من أن يؤدي استخدام كل شيء في السيارات التي تعمل بالبطارية ، والتي تكون أكثر هدوءًا ، إلى فقدان جاذبيتها.

فيراري تضغط على الحكومة الإيطالية بسبب السيارات الكهربائية

قال بينيديتو فيجنا: "لا أريد أن أكون متعجرفًا وأن أفرض خيارًا على عملائنا. العميل هو الذي يجب أن يختار ما إذا كان يريد محرك احتراق داخلي ، أو سيارة هجينة أو كهربائية".

في العام الماضي ، أعلنت فيراري عن خطط لنهج ثلاثي الأبعاد في تطوير سيارات جديدة ، كجزء من التزامها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030، وقالت الشركة الإيطالية العام الماضي إن السيارات الكهربائية والهجينة ستشكل نسبة متزايدة من مجموعتها من خلال نهاية العقد: 40٪ BEVs و 40٪ هجينة و 20٪ ICEs.

فيراري تضغط على الحكومة الإيطالية بسبب السيارات الكهربائية

شددت الشركة التي يقع مقرها في مارانيلو على أنها ستواصل أيضًا تطوير محركات الاحتراق الداخلي ، والتي تعد "جزءًا أساسيًا من تراث الشركة"، اعتقد الكثيرون أن استراتيجية فيراري ستطبق فقط حتى منتصف عام 2030 ، عندما من المتوقع أن تحظر العديد من الأسواق الكبرى بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ضغطت شركة فيراري على الحكومة الإيطالية للضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على إعفاء من الحظر المفروض على سيارات ICE للسيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي المنتج باستخدام الطاقة المتجددة.

فيراري تضغط على الحكومة الإيطالية بسبب السيارات الكهربائية

وبدعم من ألمانيا أيضًا بناءً على طلب بورشه ، تم التصويت على الإعفاء من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس، بينما من المتوقع أن يكون الوقود الإلكتروني باهظ الثمن ، فإن الثغرة ستسمح لصانعي السيارات الفائقة ببيع الموديلات ذات محركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد الأوروبي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري: "السبب وراء وجود ثلاثة أنواع من المحركات ( ICE والهجين والكهربائي) هو أنه يسمح لنا بالتعامل مع أي تنظيم في جميع أنحاء العالم".