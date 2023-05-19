أول SUV من فيراري تحصل على مزيد من الترقيات| صور

كسرت سيارة فيراري بوروسانجوي، أول طراز بأربعة أبواب للشركة، وتم كشف الستار عنها في سبتمبر الماضي ، وقد حصلت بالفعل على تغيير من Carlex Design، ويقدم متخصص ما بعد البيع الآن حزمة تصميم داخلي وخارجي تمنح الطراز الجديد مخطط طلاء بلونين.

فيراري بوروسانجوي،

رسم كارليكس النصف العلوي من بوروسانجوي في Racing Green، مقترناً بقاعدة فضية مصقولة وإضفاء مظهر مذهل على فيراري، ويبدأ اللون الأخضر في الأعلى من الأمام ، ويمتد فوق الغطاء ويغلف الدفيئة حيث يمتد إلى الجزء العلوي من الفتحة الخلفية.

فيراري بوروسانجوي

امتدت التعديلات ثنائية اللون الى جميع أنحاء المقصورة، ومع ذلك ، استبدل Carlexالفضة المصقولة باللون الأبيض اللؤلؤي، وربطها باللون الأخضر الزجاجي، وتوجد باللون الأخضر على بطاقات الأبواب ولوحة القيادة وإدراج المقاعد ، مع أبيض يزين ظهور المقاعد ووحدات التحكم المركزية. اللمسات الأخيرة هي عجلات Carlex Design مقاس 23 بوصة ، والتي تتميز بلمسة خضراء ، وشعارات شركة التعديل على السطح الخارجي ومساند الرأس.

فيراري بوروسانجوي

تظل مجموعة نقل الحركة دون تغيير ، ولكن لا ينبغي أن يمثل ذلك مشكلة، حيث تتميز فيراري بمحرك V12بسعة 6.5 لتر بسعة 6.5 لتر ينتج 715 حصانًا وعزم دوران يبلغ 528 رطلاً.

تدعي شركة صناعة السيارات أن سيارة بوروسانجوي يمكن أن تصل إلى 62 ميلاً في الساعة في 3.3 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تزيد عن 192 ميلاً في الساعة. ترسل علبة التروس ذات الثماني سرعات ذات القابض المزدوج الطاقة إلى جميع العجلات الأربع ؛ ومع ذلك ، فإن وحدة الدفع بالعجلات الأمامية تنفصل اعتمادًا على الترس والسرعة.

فيراري بوروسانجوي،

قد يبدو أول طراز بأربعة أبواب من فيراري كخطوة خاطئة لشركة السيارات الرياضية الشهيرة ، لكن الطلب كان مرتفعاً منذ ظهوره لأول مرة، كشفت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديها طلبات بوروسانجوي كافية لإبقائها مشغولة حتى عام 2025، كما أعادت فتح دفاتر الطلبات بعد إغلاقها بسبب الاستجابة المبكرة القوية من العملاء.

من المتوقع رؤية المزيد من الترقيات والأطقم لسيارة فيراري ذات الأبواب الأربعة في الأشهر والسنوات القادمة، حيث يقدم Carlexالتحويل الكامل مقابل 61,500 يورو (66،618 دولارًا بأسعار الصرف اليوم) ، ويمكن للعملاء اختيار الحزم الخارجية والداخلية والحواف بشكل منفصل ، والتي تكلف 16500 يورو و 36000 يورو و 12000 يورو (17873 دولارًا و 38996 دولارًا و 12998 دولارًا) على التوالي.