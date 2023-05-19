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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لجثة فتاة محمولة على دراجة نارية في الهند يثير ضجة.. تفاصيل

صدى البلد

أثار فيديو الجدل على السوشيال ميديا يظهر فيه رجل يستقل دراجة نارية ويحمل فتاة تبلغ حوالي 14 عاما متوفاة وذلك في وقت متأخر من الليل بمدينة هندية .

أثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ليتبين أنه لرجل هندي يحمل طفلته المتوفاة، وذلك من المستشفى إلى قريته وذلك على دراجته النارية بولاية ماديا برايش.


ويظهر الأب في الفيديو واسمه لاكسمان سينغ،وهو حاملا جثة ابنته والتي توفيت بعد الإصابة  بسبب "فقر الدم المنجلي"  مشيرا إلى أنه طلب من السلطات بالمستشفى الحصول على سيارة إسعاف، إلا أن االمستشفى أبلغت  أن القوانين قد تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف وذلك عن المستشفى لمسافة أكثر من 15 كيلومترًا.

وأفاد الأب أن السلطات قد طلبت منه القيام بنقل ابنته بنفسه، فاضطر بالفعل  إلى نقلها على متن دراجته النارية لعدم توافر أمكانية طلب سيارة اسعاف على نفقته الخاصة.

دراجة نارية مدينة هندية مواقع التواصل الاجتماعي

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