رجل أعمال يدعي تناول مشروب من الدم سر صحته.. اعرف القصة؟

أثارت واقعة غربيبة من نوعها دهشة رواد السوشيال ميديا فقد استطاع روجاكورن نانون رجل أعمال وذلك من جنوب تايلاند أن يحقق شهرة واسعة وذلك لادعائه أن سر تمتعه بالصحة هو تناول مشروب دم التمساح والممزوج مرتين يوميًا.

، رجل يبلغ من العمر 52 عامًا ويعيش بمقاطعة ترانج التايلاندية، أنه يبدأ يومه بقيامه بتناول كأس من دم التمساح الممزوج بالكحول ، ويتناول كوكتيل اخر قبل النوم ولفت رجل الأعمال إلى أنه بعد معاناته من الضعف الجسدي والأرهاق طوال الوقت، قد ساعده هذا المشروب على صنع العجائب للدم والجهاز العصبي.

أشار رجل الأعمال أنه يحصل على تلكم المشروب من نشاي تشيكيرد البالغ من العمر 53 عامًا، وهو صاحب مزرعة تماسيح بمنطقة بان فوحيث مقابل 6 9 دولارات) لكل كوب

