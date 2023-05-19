بعد وفاته دماغيًا|شاب سعودي يمنح الحياة لـ6 أشخاص

تبرع والد شاب سعودي متوفى دماغيًا بأعضاء نجله في سبيل إنقاذ حياة 6 مرضى، هذا الشاب متوفي دماغيًا بعمر 16 عامًا. ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.



وقام الأب بالتبرع بأعضاء ابنه السليمة لمرضى يعانون من القصور العضوي النهائي ، وتم التبرع بأعضائه بعد تشخيص حالته وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية.



وشملت العمليات زراعة القلب لطفل 7 أعوام، وزراعة إحدى الكليتين لطفل عمره 12 عامًا، أما الكلية الأخرى فزرعت لمريض 16 عامًا، والرئتان زرعتا لمريض 68 عامًا ، فيما تم زراعة البنكرياس لمريض عمره 31 عامًا، إضافة لزراعة الكبد لمريضة 29 عامًا.

