مقترح بإنشاء أبلكيشن تابع للثقافة يضم المعلومات وصور للحضارة والآثار

شارك اللواء أركان حرب تامر عبد المنعم شوشة، مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر للاتصال السياسي، في الحور المجتمعي بجلسات الحوار الوطني متحدثًا عن الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها التي تترجم مدى الولاء والانتماء للوطن.

وأكد«شوشة»، أهمية دور الأسرة منذ الصغر للتوعية والتربية السليمة وحب الوطن وعدم الإسراف في تحقيق جميع مطالب أولادهم لتوليد الشعور بالمسئولية، فضلاً عن التأهيل الجيد للمعلمين للتعامل مع جيل العصر الحديث وكيفية غرس الوطنية ولولاء والانتماء للوطن وتخطيط زيارات ميدانية، والتوعية بأهمية التسامح واحترام الرأي الآخر والقدوة ورجال الدين والعمل الجماعي.

وأشار مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر للاتصال السياسي، إلى ضرورة الاهتمام بندوات ولقاءات رجال الدين مع الشباب بالمدارس والجامعات والأحياء داخل كل محافظة، مقترحًا تنفيذ أبلكيشن خاص بوزارة الثقافة توجد عليه جميع المعلومات والصور عن الحضارة والفنون والآثار وتنظيم زيارات مجانية للمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتوزيع مادة فيلمية عليهم على «سي دي».

واقترح «شوشة»، تصنيف المواطنين طبقًا للمراحل السنية والمستوى المعيشي والتعليمي وبالتنسيق مع الجهات المنوطة بالتنشئة والتعليم وحصر الصور المرفوضة والاشكاليات التي تقابل المواطن وعمل مادة فيلمية لكل تصنيف مما سبق للتوعية والتثقيف والتعليم، لافتًا إلى دور الإعلام في جمع مادة فيلمية وعرضها بأسلوب احترافي، وعرض الإيجابيات في كافة جوانب الحياة والبُعد عن عرض السلبيات والعنف المخالف لعاداتنا وتقاليدنا ووضع خطة لمواجهة الشائعات.