الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من طولكرم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأعتقال أربعة مواطنين، وفجرت منجرة، في شرق بلدة طولكرم.

وصرحت مصادر فلسطينية ، لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد اللطيف حمدان، ومحمد نبيل فارس من منطقة عزبة الطياح، وزيد حمدان ومجاهد حمدان من بلدة بلعا، شرق المحافظة.

وأضافت المصادر لـ "وفا" أن قوات الاحتلال فجرت منجرة تعود للمعتقل عبد اللطيف حمدان، ملاصقة لمنزله، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بالكامل، وقد قامت طواقم الدفاع المدني بإطفاء الحريق.

كما هاجمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي لطولكرم، وفتشتها وخربت محتوياتها عرف من أصحابها: رائد المصري، ومعتز محمد أبو ربيع الذي سلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.