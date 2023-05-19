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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي.. أبراج تميل للكذب وتحذير من مكون موجود في البيت

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد رسالتها المثيرة للجدل.. 10 صور تبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي

حرصت مريم زيني، زوجة الدولى التونسى على معلول، نجم النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، برسالة غامضة.

أبراج تميل للكذب وتضغط على الآخرين لفعله.. تجنبهم

بعض الأشخاص لديهم ميل كبير للكذب، إنهم يغرقون دائمًا في الأكاذيب، ولا يهتمون بالآخرين على الإطلاق ويسعون دائمًا للتأثير على الآخرين بطريقة سلبية أيضًا، حتى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لإقناع الآخرين بالكذب.

 

أمراض خطيرة.. الصحة العالمية تحذر من مكون موجود في كل بيت

قال قادة الصحة العالمية إنه يجب على الأشخاص تجنب استخدام المحليات للمساعدة في التحكم في الوزن.

تُستخدم المحليات منخفضة السعرات الحرارية أو التي لا تحتوي على سعرات حرارية بدلاً من السكر لتحلية الأطعمة والمشروبات ويمكن العثور عليها في المنتجات بما في ذلك الحلويات والوجبات الجاهزة والكعك والمشروبات والعلكة ومعجون الأسنان.

بالشورت.. ريا أبي راشد تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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