نشرة المرأة والصحة| أبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي.. أبراج تميل للكذب وتحذير من مكون موجود في البيت

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت مريم زيني، زوجة الدولى التونسى على معلول، نجم النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، برسالة غامضة.

بعض الأشخاص لديهم ميل كبير للكذب، إنهم يغرقون دائمًا في الأكاذيب، ولا يهتمون بالآخرين على الإطلاق ويسعون دائمًا للتأثير على الآخرين بطريقة سلبية أيضًا، حتى أنهم يبذلون جهودًا كبيرة لإقناع الآخرين بالكذب.

قال قادة الصحة العالمية إنه يجب على الأشخاص تجنب استخدام المحليات للمساعدة في التحكم في الوزن.

تُستخدم المحليات منخفضة السعرات الحرارية أو التي لا تحتوي على سعرات حرارية بدلاً من السكر لتحلية الأطعمة والمشروبات ويمكن العثور عليها في المنتجات بما في ذلك الحلويات والوجبات الجاهزة والكعك والمشروبات والعلكة ومعجون الأسنان.

حرصت المذيعة ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.