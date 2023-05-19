موعدها وأهم محاورها.. تفاصيل تناول الحوار الوطني قضية الزيادة السكانية

تحدث أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عن تفاصيل تناول الحوار الوطني لقضية الزيادة السكانية، قائلًا إن القضية السكانية تمثل عصب القضايا التي يتم مناقشتها؛ لكونها متشابكة مع معظم القضايا التي يتم مناقشتها داخل الحوار الوطني بأكمله.



وأضاف “عاشور” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8الصبح” المذاع عبر فضائية" دي إم سي"، اليوم الجمعة، أنه تم تقسيم المحور المجتمعي لـ 6 قضايا منهم القضية السكانية، حيث تم استخراج 4 حالات منها لمناقشتها، ويأتي على رأسها تشخيص الحالة السكانية في مصر وتنمية الأسرة وتنظيمها وتحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع الجغرافي.



وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني أن الخميس القادم 25 مايو 2023 يشهد أولى قضايا القضية السكانية. وسيتم مناقشة الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية بحضور معظم القوى الوطنية والأحزاب أصحاب المقترحات الخاصة بالقضية السكانية بجانب وجود عددًا كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال كل من هو شريك في حل القضية السكانية، لافتًا إلى أنه تم تقديم مقترحات ورقية وتم وضعها وحصرها في حلول.



