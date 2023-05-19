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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تدخلات برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار الحديد| نواب: إلغاء الرسوم مقارنةً بجمارك الذهب ضروري.. ويجب التوسع في إنشاء المصانع

أسعار الحديد في مصر
أسعار الحديد في مصر

تدخلات برلمانية لحل أزمة ارتفاع أسعار الحديد 

كريم السادات يطالب بإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب

برلماني: ارتفاع أسعار مواد البناء أثرت سلبيا على صناعة التشييد والبناء

 

طالب نواب البرلمان الحكومة التدخل العاجل لحل أزمة الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار حديد التسليح في مصر رغم تراجعه عالميا، موضحين أن توقف الارتفاعات الكبيرة الذي نشهدها خلال هذه الآونة تتطلب سرعة التحرك من الحكومة والخروج بحلول فعالة خارج الصندوق تضمن لنا انهاء هذه الأزمة التي عمقت من معاناة المواطنين.

وفي هذا الاطار تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا، مطالبا بإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب.


وأوضح السادات في تصريحاته لـ صدى البلد أن أهم أسباب الإرتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء هو عدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح للمستوردين باستيراد البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة والدولة عن الأسواق مما تسبب فى حالة فوضى في سوق الحديد.


وتساءل عضو مجلس النواب ما هي خطة الحكومة لحماية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن،  خاصة وأن هناك شركات تبيع طن الحديد بسعر 32 ألف جنيه ومصانع أخرى أقل جودة تبيعه بسعر 39 ألف جنيه ومصانع أخرى تبيعه بـ43 ألف جنيه من يحمي المواطن.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا:" المتابعة الجيدة من الأجهزة المعنية هي السبيل لمواجهة جشع التجار والشركات  والقضاء على فوضى التسعير، بالإضافة إلي إلغاء رسوم الإغراق لأنها سبب أساسي أيضا فى أزمة أسعار مواد البناء المستوردة لذلك لابد بالتعامل معها كما حدث مع الذهب واعفائه من الجمارك ".

من جانبه حذر النائب هشام هلال، من الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى أسعار حديد التسليح، موضحا ان توقف الارتفاعات الكبيرة الذي نشهدها خلال هذه الأونة تتطلب سرعة التحرك من الحكومة والخروج بحلول فعالة خارج الصندوق تضمن لنا انهاء هذه الأزمة التي عمقت من معاناة المواطنين.

وأشار هلال في تصريحاته لـ صدى البلد إلى ضرورة إنشاء عدد من مصانع الحديد، لمواجهة هذه الظاهرة التى أثرت سلبياً على صناعات التشييد والبناء والإسكان، مشيدا بمقترح إلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب على الحديد لتخفيض سعره.

واستنكر عضو مجلس النواب عدم قيام الحكومة بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار فى حديد التسليح، منوها إلى ان قيام الحكومة بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد والبليت سيكون له دور كبير في مواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وأكمل عضو مجلس النواب أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة أثر سلبيا على صناعة التشييد والبناء، كما أنها أثر سلبياً على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الإسكان والبناء والتشييد.

جدير بالذكر  أن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، قد صرح سابقا بأن أسعار الحديد والاسمنت تراجعا حاليا، مضيفا:" أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم انخفاضها عالميا 30%، ولابد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمنع ارتفاع أسعار الحديد.

وأكد على أنه لابد من فتح الاستيراد للحديد ليتم انخفاض أسعاره في مصر، وهذا الأمر  يؤثر على الصناعة الوطنية، والحل لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد هو الاستيراد.

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