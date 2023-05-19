التعليم العالي في أسبوع|مصر تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية.. بريد إلكتروني للرد على الطلاب العائدين من الجامعات السودانية

التعليم العالي:

تستعرض فعاليات وأنشطة جامعة الدلتا التكنولوجية خلال مارس وأبريل

بحث فرص التعاون المستقبلي مع جامعة فودان الصينية

بريد إلكتروني للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية

ورشتا عمل لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريض بمعهد تيودور بلهارس

عاشور يلقي كلمة مصر في الدورة 216 للمجلس التنفيذي لليونسكو

بالتعاون مع الألكسو .. مصر تنظم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية

هيئة الاستشعار تحتضن الأفكار الابتكارية من أجل نمو الاقتصاد الوطني



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، تنظيم ورشة عمل حول المدن المستدامة والذكية، وتخصيص بريد إلكتروني للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية.



فقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030 )، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، باعتبار أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د. محمود صقر، نظمت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل تعريفية عن حاضنة أعمال الاستشعار من البعد، وذلك بعد فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الثانية لحاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (RSS) والمُمولة من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول لشركات ناشئة في مجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وإيمانًا بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

كما نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو 2023، بحضور السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وأمين الدهمانى بإدارة العلوم والبحث العلمى بالألكسو ممثل المنظمة، د. عصام شحرور خبير فى مجال المدن الذكية ومحاضر بجامعة ليل بفرنسا، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقدت ورشة العمل برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).

وفى كلمته، أشار د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف علي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن الهدف من ورشة العمل هو إتاحة الفرصة للمسئولين من مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والباحثين للمشاركة في المعارف المكتسبة حول المدن المستدامة والذكية من خلال البحوث التى تم إجراؤها والمشروعات التى نُفذت فى هذا المجال.

وأوضح أن محاور الورشة تتمثل فى: الأنظمة الذكية لإدارة المياه وإدارة الطاقة، والتنقل الذكى، والمدن الذكية ومفهومها، وجمع البيانات ومعالجتها.



بينما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم مسارًا تعليميًا سيعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل؛ للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، وتجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، قدم د. عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تقريرًا حول أبرز فعاليات وأنشطة الجامعة خلال شهري مارس وابريل 2023.

ووقعت جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الكلية العسكرية التكنولوجية، وشركة أوتوترونيك المُتخصصة فى خدمات صناعة السيارات، كما وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى استقبال الجامعي لمسئولي مجموعة العربي للتجارة والصناعة؛ لبحث وتعزيز سُبل التعاون المُشترك بين الجانبين، حيث جاء ذلك في إطار توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة، تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



وفي سياق اخر ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم الإثنين، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (216)، بحضور أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياغو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ41، والسيدة تامارا راستوفاك، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.



وخلال كلمته، أعلن الوزير تأييد مصر لبيان كل من: المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت، وبيان المجموعة الإفريقية الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك بيان مجموعة عدم الانحياز الذي ألقاه المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى المنظمة.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة تكثيف الاهتمام بفعاليات التوعية والتثقيف، منوهًا بإعطاء الأولوية لنشر الوعى بين الكوادر العاملة فى المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة، خاصة الجهات التى تقدم خدمات مباشرة للجمهور، ومن بينها الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة وضمان جودتها.

وأشار الوزير إلى أن دور المؤسسات التعليمية والبحثية فى نشر الوعى لا يقل أهمية عن دورها البحثى والعلمى.

وفى هذا الإطار نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورشتى عمل فى مجال مكافحة العدوى ورفع الوعى الصحى للعاملين بالمعهد.



وقد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتمد في محورها على تطوير التعليم الجامعي، وتدويل التعليم العالي، من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة في منح درجات علمية مُشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية.

وفي هذا الإطار، استقبل د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أشاد د. مصطفى رفعت بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معربًا عن سعادته بلقاء وفد جامعة فودان الصينية، ومشيرًا إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبًا من تقدير واحترام للشعب الصيني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي مع الجانب الصيني.

واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مسارات التعليم العالي المختلفة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية تساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكتروني الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التي تواجههم في إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.