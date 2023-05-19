برلماني: مشاركة سوريا في قمة جدة تعكس الرغبة العربية لعودة وحدة الصف| خاص

قال النائب البرلماني طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن عودة سوريا مرة اخري الي الجامعة العربية هي إشارة إلي الرغبة العربية لعودة وحدة الصف خاصة في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة."

وأضاف طارق رضوان أن “لعل وسعي توافر الرغبة العربية تأتي في ضوء الخطوات الإيجابية للم الشمل التي لعبتها السياسة الخارجية المصرية خلال العام الماضي. تلك العلاقة التي اعيد بناء جسورها في اعقاب الزلزال الدي ضرب الاراضي السورية في مارس الماضي والذي أعقبه زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الي دمشق والتقي بالرئيس بشار الأسد ناقلاً رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أول زيارة رسمية منذ ٢٠١١."

وأوضح: “قد أعقب هذه الزيارة وصول وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في ابريل الماضي الي القاهرة وقد تم مناقشة العلاقات الثنائية ما بين البلدين وعرض رؤي للتعاون المشترك لعودة سوريا مرة أخرى الي عباءة الصف العربي من خلال الجامعة العربية علي ان تتخذ سوريا خطوات إيجابية في ضوء قرارات قمة عمان تجاه ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ووحدة شعبها والمصالحة بين جميع كياناته ومكوناته، وتشجيع بدء العملية السياسية وصولاً إلى حل سياسي شامل .”

وشدد رضوان أنه من الجدير بالذكر أن "عودة سوريا مرة اخري تعد أوّل مبادرة عربية - عربية لحل سياسي للأزمة من دون مشاركة أجنبية إقليمية أو دولية. هذا الأمر لم يحدث طوال سنين الأزمة السورية."