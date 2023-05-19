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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

صدى البلد

في حادثة غير متوقعة، عثر طفلان في الصف الرابع الابتدائي، "محمد باسم" و"تيسير باسم"، على شنطة تحتوي على مبلغ 100 ألف جنيه مصري، في طريقهما إلى المنزل بعد انتهاء امتحاناتهما في مدينة طنطا.

 

شاهد الفيديو:

 

كانت الشنطة ملفتة للنظر ولفتت انتباه الطفلين، اللذين فتحاها ليجدا المبلغ الكبير في داخلها. وبدلاً من الاحتفاظ بهذا المبلغ، قرر الطفلان تسليمه للشرطة.

وعبر العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف الطفلين النبيل، وأشادوا بتعليم القيم والأخلاق في المدارس والمنازل، ودعموا دور الأسرة والمدرسة في تنمية هذه القيم لدى الأطفال والشباب.

وقالوا عن هذا الحادث يحمل في طياته قيم الأمانة والشرف، وعثر طفلان في الشارع على شنطة تحتوي على رزمة من النقود، وبدلاً من الاحتفاظ بها أو إخفائها، قررا البحث عن صاحبها وإعادتها إليه.

وبعد أن توجه الطفلان "محمد" و"تيسير" إلى منزلهما وأخبرا والدهما بما حدث، تعاون الأب مع الطفلين ونشر بوست على فيسبوك في جروبات المنطقة التي يسكنون بها، يعلن فيه عن العثور على الشنطة ويدعو أي شخص يفقد مبلغاً كبيراً من المال إلى الاتصال به.

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