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برلمان

برلماني: تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ضربة البداية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة

أشرف أمين عضو مجلس
أشرف أمين عضو مجلس النواب

اعتبر النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة ومواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.


وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ وأن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن مشيراً الى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، لقيت تأييداً كبيراً وواسع النطاق من مجتمع الأعمال والمستثمرين خاصة أنها تؤكد جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.


وقال إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وأكبر دليل على ذلك القرارات التاريخية وغير المسبوقة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار والتى جاءت ترجمة صريحة وحقيقية أكدت على الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف تشجيع الاستثمار ومواكبة للتطورات الكبيرة التى يشهدها الاستثمار بمختلف دول العالم خاصة فى الآونة الأخيرة.


موضحا أن  أبرز القرارات تمثلت فى المواجهة الحقيقية مع ملف تأسيس الشركات وحل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وذلك من خلال الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وفيما يخص المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، تم إصدار قرار بشأن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" .


مشيداً بما جاء فى ملف تخصيص الأراضى حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات والذى كان من أبرز المطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين خلال الآونة الأخيرة . 


وأعرب أمين عن ثقته فى أن ملف الاستثمار فى مصر سوف يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تنعكس على الاقتصاد القومى وعلى الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك جميع الموارد والمقومات الطبيعية والبشرية ما يجعلها مؤهلة لذلك فى ظل ما تشهده البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية حيث قفزت مصر على مؤشر البنية التحتية من المركز الـ100 فى عام 2014 إلى المركز الـ50 وفقا لخطة التنمية وهذا بدوره سينعكس على ملف الاستثمار والصناعة والزراعة بشكل عام.


مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لكل مايتعلق بملف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. 

أشرف أمين مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى للاستثمار مصطفى مدبولي

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