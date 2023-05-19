خطيب المسجد الحرام يحدد قواعد ذهبية للتعامل مع الناس: اشكر وتجاوز هؤلاء

قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي ، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه من المعلوم أن الناس منذ خلقوا وهم مختلفو الطبائع والرغبات والميول، كما أنهم ليسوا سواء في أخلاقهم وصفاتهم وأحوالهم.

كيف يتعامل مع أصناف الناس

وأوضح " غزاوي" ، خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شوال اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن منهم الهين اللين، اللطيف الرفيق، ومنهم الفظ الغليظ الجافي الشديد، ومنهم مَن هو بَيـْن ذلك، وحيث إنه لا غنى للمرء عن مخالطة الناس والتواصل معهم؛ فمن الفقه والحكمة أن يكون المسلم على بصيرة، كيف يتعامل مع أصناف الناس المختلفة بما يليق ويناسب الحال .

وأضاف أن هناك قواعد ثابتة وأصولاً متبعة وتجارِب نافعة في معاشرة الناس ومخالطتهم ومعاملتهم ينبغي أن يعيها المرء ويراعيها، وأننا نتعامل مع أناس مثلنا ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، ويحصل لهم من السهو والنسيان والضعف مالا ينفك منه البشر، منوهًا بأن من جملة القواعد التي يجب أن يعامل به الناس وهي أن يأخذ العفو.

وتابع: أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويَتجاوزُ عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم.

وأشار إلى أن قوله: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ أي: بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خير، من صلة رحم، أو بِرِّ والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، ولما كان لابد من أذية الجاهل، أمر اللّه تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فَصِلْهُ، ومن ظلمك فاعدل فيه.

قواعد معاشرة الناس

ونبه إلى أن من القواعد المتبعة في التعامل أن نقول في مخاطباتنا ومحاوراتنا الكلام الْأَحْسَنَ وَالْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ؛ فَإِنَّنا إِذْ لَمْ نفعل ذَلِكَ، نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَنا، وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ إِلَى الْفِعَالِ، وَوَقَعَ الشَّرُّ وَالْمُخَاصَمَةُ وَالْمُقَاتَلَةُ، والناس تنتابهم أعراضٌ مختلفة وتمرُّ بهم أحوال متباينة من الشغل والضعف والنسيان والمرض والكبر وغيرها مما قد يؤثر على سلوكهم وطباعهم.

وأوصى قائلاً: فأحسن الظن بهم واحذر من الحكم على أقوالهم وأفعالهم دون تثبُّت ومعرفة للأسباب، لاسيما أن الشيطان حريص على إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس فربما نزغ بينك وبين أخيك حتى تظن به الظن السيء على إثر أمر حصل بينكما، كما لو لم يشفع لك فيما طلبته، أولم يهتم بالأمر الذي سألته، أو لم يجبك إلى دعوتك، أو لم يسأل عنك عند مرضك، أو لم يرد على مكالمتك أو رسالتك.

واستطرد: أو لم يَدْعُك إلى وليمة عرس ونحوها، أو رُزقت عطية فلم يهنئك بها، أو قابلك فلم يلق السلام عليك، أو رآك في مجلس فلم يلتفت إليك، أو واعدك وأخلف موعدك، أو كلمك في شيء أزعجك، أو غير ذلك من الأمور، منوهًا بأنه من باب الإنصاف وإبراء لذمتك لا تبن اعتقادك على أوهام وظنون فتبغض صاحبك وتقاطعه نتيجة ما ظاهره إساءة منه لك، بل بادر بمصارحته وسؤاله عن الحامل له على ما صنع معك، حتى يتبين لك عذره ومقصَده وترتاح نفسك.

وأفاد بأنه من القواعد الجليلة في التعامل بين الناس قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالتِي هي أحْسَنُ فَإذا الَّذِي بَيْنَكَ وبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأنَّهُ ولِيٌّ حَمِيمٌ﴾ يَعْنِي ادفع بالحالة التي هي أحسن سَفاهَةَ الناس وجَهالَتَهم، ادفع بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك إساءةَ من أساء إليك، وبصبرك على مكروه من تعدى عليك، فَإنَّكَ إذا قابَلْتَ إساءَتَهم بِالإحْسانِ، وأفْعالَهُمُ القَبِيحَةَ بِالأفْعالِ الحَسَنَةِ تَرَكُوا أفْعالَهُمُ القَبِيحَةَ وانْقَلَبُوا مِنَ العَداوَةِ إلى المَحَبَّةِ.

كعاقل واجَهَ مجنوناً

وبين أنه مما يندرج تحت هذه القاعدة مراعاة ما ينبغي فعله مع من اشتد غضبه فلم يملك نفسه وتكلم بما لا يعي ولا يعقل، قال ابن الجوزي رحمه الله: "متى رأيت صاحبك قد غضب، وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقِد على ما يقول خِنصَرًا، ولا أن تؤاخذه به؛ فإن حاله حال السكران، لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته، ولا تعوِّل عليها؛ فإن الشيطان قد غلبه، والطبعَ قد هاج، والعقلَ قد استتر.

وواصل: ومتى أخذت في نفسك عليه، وأجبته بمقتضى فعله، كنت كعاقل واجَهَ مجنوناً، أو كمُفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك، بل انظر له بعين الرحمة، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر، وهذه الحالة ينبغي أن يتعلمها الولد عند غضب الوالد، والصديق مع صديقه، والزوجة عند غضب الزوج؛ فتتركه يشتفي بما يقول، ولا تعوِّل على ذلك؛ فسيعود نادماً معتذراً" .

ونوه بأنه من الأمور التي تراعى في معاملة الناس عدم الالتفات لما يلقاه المرء من أذاهم؛ فالمؤمن من أهل المروءات، يتغافل عن الزلات، ويغض الطرف عن الهفوات، طلباً لمغفرة رب البريات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

معاملة الناس

وأكد أن من تلك القواعد على معاملة الناس بمكارم الْأَخْلَاقِ ومحاسن الصفات وجميل الخِلال، وألا يأتي منك لأخيك إلا ما تحب أن يؤتى إليك، وما كرهت لنفسك فلا تأته إلى غيرك، ومما يدخل في هذا الباب أن تحرص على نفع الناس وإدخالِ السرور عليهم، والفرح لفرحهم والتألم لألمهم، ومواساتهم، والوقوف بجوارهم في السراء والضراء، وبذلِ المعروف لهم، وعدم المنّ عليهم بالعطاء.

وأكمل: وأن تزهد فيما في أيديهم ولا تحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، ولا تنتظر منهم شكرًا ولا ثناءً على صنيعك ولا مكافأةً على إحسانك،‏ وإن استثارَ أحد غضبك فكن حليماً واكظم غيظك، وبادر بالاعتذار لمن أخطأت في حقه، وكن سليم الصدر في حق إخوانك واقبل عذر من جاءك معتذراً منهم، والتمس لهم الأعذار حتى وإن أخطأوا في حقك، وعند المناصحة لا تُغفل ما لدى أخيك من خير، وعاتب برفق ولين، وتسامح ولا تستوف حقك كاملاً.

ونصح ، قائلاً: واحرص على ما يُشيع المحبة مع غيرك، كإفشاء السلام وإلانة الكلام والابتسامة والمناداة بأحب الأسماء والإهداء، كما عليك أن تتواضع ولا تتفاخر بما لديك، ولا تحتقر صاحبك، ولا تُوقعْه في الحرج، واحمل كلامه على أحسن المحامل، وتحفظ من التطاول على أحد بكلمة دون أن تشعر، وشاور أصحاب العقول الرشيدة ولا تستبد برأيك.

الشريعة قصدت الاجتماع

وحذر من أن تعرض نفسك للتُّهَمَة؛ فتكون سبباً في إساءة ظن الناس فيك، وابتعد عن الكلام البذيء والألفاظ الجارحة المسيئة، ولا تقحم نفسك فيما لا ينفعك من شؤون الآخرين ولا تسأل عما لا يَعنيك، ولا تتبع عورات الناس، ولا تشمت بهم ولا تذكر معايبهم، ولا تبغ عليهم ولا تغشهم ولا تخنهم ولا تُفش أسرارهم ولا تنل من أعراضهم ولا تهتك أستارهم ولا تسع في الإفساد بينهم، بل كن مشعل خير وإصلاح، بالدعاء لهم والسؤال عن أحوالهم وقضاء حوائجهم ومعالجة مشكلاتهم.

وتابع: ومن وقع في معصية فانصح له وذكره بالله من باب الأخوة والمحبة ولا تتركه على خطئه ولا تدعه في غفلته، وفي المقابل إذا نبهك أحد على خطأ ارتكبته فاقبل نصيحته شاكراً ولا تكابر، بل أذعن للحق وانقَد، واحذر أن تعيش شكاكاً مرتاباً، تشتغل بتفسير المقاصد وتحكم على النيات، بل عامل الناس بظواهرهم وكِل سرائرهم إلى ربهم فحسابهم على الله تعالى. وليكن رضا الله هو همَّك وغايتك في كل أمورك. واعلم أنك مهما حرصت على إرضاء البشر فلن تستطيع وليس بإمكانك؛ فإرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن أحسِن معاملة الجميع، وابذل المستطاع في أداء ما يجب عليك نحوهم، وسدد وقارب، وسل الله القدير العفو عن الخطأ والتقصير.

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء قصدت إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ وإننا بمناسبة انعقاد القمة العربية في رحاب هذه البلاد المباركة لنسأل الله أن يحقق من هذا الاجتماع ثماراً مباركة وآثاراً خيرة في تحقيق مصالح البلاد والعباد.

