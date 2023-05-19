رفع 120 طن قمامة ومخلفات مبانى وتسوية شوارع قرية أم الزين بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات المبانى والأتربة من قرية أم الزين وتسوية شوارع القرية ، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال زيارته أول أمس لقرية أم الزين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومستوى النظافة بالقرية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بشن حملة لرفع (120) طن قمامة ومخلفات ، بواقع (6) نقلات وتسوية شوارع القرية بإستخدام (10) معدات (6 سيارات نقل قلاب – 2 لودر-2 جليدر).