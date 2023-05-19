الجزائر: نجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق

قال رئيس الوزراء الجزائري، إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تصعيدًا خطيرًا تمثل في الغارات الجوية الغاشمة على قطاع غزة مخلفة العديد من الشهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء عزب.



وأكد رئيس الوزراء الجزائري خلال كلمته اليوم في القمة العربي بجدة، :"ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة والمتكررة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

