السيطرة علي حريق في الباخرة النيلية السرايا بالزمالك ..فيديو وصور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق داخل باخرة السرايا السياحية بنهر النيل بمنطقة الزمالك.

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل باخرة سياحية ( السرايا ) بنهر النيل بمنطقة الزمالك .

و تم توجيه سيارات الاطفاء الي مكان البلاغ وتم التعامل مع النيران قبل ان تلتهم الباخرة بالكامل .

وتبين من الفحص الأولي أن النيران التهمت أجزاء من الباخرة الأعرق بمنطقة الزمالك ، وتجري الآن عمليات التبريد .

وانتقل رجال المباحث لفحص البلاغ وبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

وانتقل رجال المعمل الجنائي لفحص الباخرة للوقوف علي سبب الحريق وحصر الخسائر عقب الانتهاء من عمليات التبريد .

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