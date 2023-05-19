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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| 3 منازل لمن قرأ سورة الكهف في آخر جمعة من شوال.. و6 سنن لإحيائها قبل المغرب

يوم الجمعة
يوم الجمعة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

وظائف قيادية وإشرافية| الأوقاف تزف بشرى سارة لحملة المؤهلات العليا من العاملين بالهيئة

 

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لماذا تحدث القرآن الكريم عن الابتلاء والامتحان؟.. خطيب الجمعة بالحسين يجيب

 

آخر جمعة في شوال.. 3 منازل لمن قرأ سورة الكهف وأفضل أوقاتها

 

ما أعمال النبي يوم الجمعة الأخيرة من شوال؟.. لديك 6 سنن إلى المغرب

 

النشرة الدينية الأوقاف الجامع الازهر فضائل الصلاة والسلام على النبي القران الكريم آخر جمعة في شوال الجمعة الأخيرة من شوال

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