النشرة الدينية| 3 منازل لمن قرأ سورة الكهف في آخر جمعة من شوال.. و6 سنن لإحيائها قبل المغرب

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
وظائف قيادية وإشرافية| الأوقاف تزف بشرى سارة لحملة المؤهلات العليا من العاملين بالهيئة
خطيب الجامع الأزهر: ذكر الله يفك الأزمات ويحقق السعادة في الدارين
الأوقاف: فضائل الصلاة والسلام على النبي موضوع أول جمعة في ذي القعدة
الحال لا يدوم.. خطيب الحسين: التداول في الغنى والفقر من سنن الله الكونية
لماذا تحدث القرآن الكريم عن الابتلاء والامتحان؟.. خطيب الجمعة بالحسين يجيب
آخر جمعة في شوال.. 3 منازل لمن قرأ سورة الكهف وأفضل أوقاتها
ما أعمال النبي يوم الجمعة الأخيرة من شوال؟.. لديك 6 سنن إلى المغرب