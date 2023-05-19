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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الوصاية على المال.. التنسيقية تناقش قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون نقاشي حول "قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني"، اليوم، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.


تدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف "الوصاية على المال"، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها؛ مفهوم الوصاية علي المال، ولماذا يتجدد الجدل حول قضية الوصاية كل فترة؟، والمقترحات في قضية الوصاية علي المال، وكيفية تنفيذها.
 

وتناقش الجلسة الثانية، "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة"، وتتناول محاور أبرزها، الحفاظ علي الهوية الوطنية، والخوف من فكرة العولمة وطغيان الانترنت كمهدد للهوية، ومقترح إطلاق استراتيجية جديدة للثقافة والهوية.
 

يدير الحوار خلال الصالون، الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقيى شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة الحفناوي ممثلة عن الحركة المدنية، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي.
 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الجمهورية الجديدة الحركة المدنية الوصاية على المال تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نشوى الشريف

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