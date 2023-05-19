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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نشاط مكثف لوزير التعليم العالي في باريس| إلقاء كلمة مصر أمام اليونسكو.. وتفقد “بيت مصر” الجامعي

جانب من الاحداث
جانب من الاحداث

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٣ مايو وحتى ١٩ مايو وكان على النحو الآتي:

1) ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (216)، ولفت الوزير إلى أن موعد هذه الدورة يأتي وسط مهام وتحديات جِسام تواجهها المنظمة على نحو يقتضي حشد كل الجهود من أجل تدعيم دورها الرائد وتمكينها من إنفاذه بكفاءة وفاعلية، سعيًا إلى تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بها.

2) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع بناء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، للاطلاع على آخر المُستجدات بشأن إنشاء بيت مصر بباريس، والذي وصلت نسبة الإنجاز في عملية إنشاءه إلى نحو 96%، وخلال الزيارة، تفقد الوزير القاعة متعددة الأغراض لإقامة الأنشطة الثقافية المختلفة، واستمع من مسئولي الشركة تفاصيل التشطيبات النهائية وعوامل الأمان الموجودة بالقاعة، بالإضافة إلى تفقد الحديقة الخارجية للمبنى، واطلع سيادته على طرق عزل التربة وطرق الري المستخدمة وتوزيع المساحات المخصصة للطلاب.

3) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية بباريس، وخلال الاجتماع، استعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تطوير التعليم الجامعي، والخطة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وما تم تنفيذه حتى الآن علي أرض الواقع والخطط المستقبلية، كما عرض رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محور تدويل التعليم العالي من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة في منح درجات علمية مشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية، والنماذج التي تم تنفيذها حتي الآن مع العديد من الدول، منها بريطانيا وإيطاليا وكندا.

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4) استقبل د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، واستعرض د. مصطفى رفعت، مسارات التعليم العالي المختلفة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية تساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

٥) فتح باب التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبون في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

٦) تم إنشاء رابط إلكتروني مركزي لتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، حيث وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تيسير كافة إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

٧) قام المركز الإعلامي للوزارة برصد استفسارات الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتي قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، وتم الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

٨) أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "إدراك للتنمية البشرية والإدارية - نريد العلم"، والكائن مقرها (عمارة 11- شارع مهدي عرفة – الحي العاشر – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بمنح دبلومات في تخصصات ( إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التنمية البشرية، البرمجة اللغوية والعصبية، القيادة والتسويق والتمويل)، ودرجة الماجستير المهني في التخصصات ( إدارة الأعمال MBA، إدادرة الموارد البشرية HRM). 

ووجه د. أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.


٩) أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "Unidoc Training Company"، والكائن مقرها (١٦ شارع أحمد قاسم – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بمنح الدبلومات الدولية في مجال التغذية بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية الحكومية وجامعة دولية أمريكية للتعليم عن بعد، وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي وزارة التعليم العالى التعليم العالي والبحث العلمي

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