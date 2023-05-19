هل البشر محظوظون؟ خريطة لكوارث تهدد كوكب الأرض من الفضاء

يتوقع علماء الفلك أنه لا مفر من تصادم صخرة ضخمة من الفضاء الخارجي بكوكب الأرض يوما ما، بينما يعتقدون أنه حتى الآن كانت البشرية محظوظة، حيث لم يكن علينا أن نواجه مثل هذا التهديد الكارثي.

وبحسب ما نشره أحد المواقع، وعلى الرغم من أن تعداد الأجسام القريبة من الأرض الخطرة لم يكتمل تقريبًا، فلدينا خرائط موثوقة تقريبًا لجميع الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة أكبر من كيلومتر واحد (0.6 ميل).

وهذا مفيد، على أقل تقدير ، لأن الكويكبات التي يبلغ حجمها كيلومترًا ليس لديها القدرة على القضاء على مدن بأكملها فحسب، بل يمكن أن تسبب ضررًا بيئيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

ولتقدير المخاطر التي تشكلها هذه الأجسام القريبة من الأرض، توقع فريق من علماء الفلك مداراتها على مدى الألف سنة المقبلة.

ويشير تحليلهم إلى أن أياً من هذه الأجسام القريبة من الأرض التي يبلغ حجمها كيلومترًا لا تشكل خطرًا كبيرًا علينا خلال القرن المقبل.

لكن مع ذلك، نجد صعوبة في التنبؤ بمدارات هذه الأجسام القريبة من الأرض بعد ذلك.

هذا لأنه في الديناميكيات المدارية يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة إلى تأثيرات كبيرة على نطاقات زمنية هائلة والاختلاف الطفيف بمقدار الحرارة التي يتلقاها الكويكب من الشمس أو السحب غير المتوقع من المشتري، على إرسال كويكب على مسار ينتهي به الأمر في غضون بضعة آلاف من السنين إلى التقاطع مع الأرض.



فقد تم تسليط الضوء على مدار الكويكب المزدوج ديديموس؛ وهو هدف مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

إذ درس علماء الفلك أقرب لقاء محتمل بين الأجسام القريبة من الأرض والأرض، كما درسوا بشكل خاص كيف تتغير هذه المسافة الأقرب على مدار مئات وآلاف السنين. لقد فعلوا ذلك من خلال سلسلة من عمليات المحاكاة التي حددت أكبر عدد ممكن من المسارات المدارية الممكنة نظرًا لحالات عدم اليقين في المواقع المدارية الحالية وسرعات الأجسام القريبة من الأرض.

فقد حدد علماء الفلك أحد الأجسام القريبة من الأرض، وهو الكويكب 7482، على أنه خطير بشكل خاص.

وسيقضي هذا الكويكب وقتًا طويلاً بالقرب من الأرض على مدار الألفية القادمة.

وفي حين أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيضرب كوكبنا، إلا أن هذا يعني أن هذه الصخرة تشكل أكبر فرصة للتصادم خلال الألف سنة القادمة.