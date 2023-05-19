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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي:


وتنقل قناة أون تايم سبورتس "الأرضية" قناة الأهلي والترجي، كما تذاع المباراة على باقة بي إن سبورتس المشفرة، إذ تنقل على بي إن سبورتس 4.
 

الأهلي ضد الترجي:


وضع الأهلي قدما ونصف في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على الملعب الأولمبي في رادس.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد في قاموسي مسألة الاستهتار بمنافس، الترجي فريق كبير خلق فرصا في لقاء الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير في لقاء العودة".

وأضاف: "نواجه فريقا كبيرا، وكل لاعبي الأهلي في أعلى معدلات درجات التركيز، وهناك تأكيد على غلق مباراة الذهاب وعدم التفكير في نتيجتها".

وعن غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، أجاب:" الأهلي يملك قائمة لاعبين كبار، والشناوي حارس كبير وكابتن الفريق، لكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي قادر على تعويض أي غياب، وكل الفريق به عناصر مميزة وقادرة على تمثيل الأهلي".

في المقابل، يعاني من الترجي من غيابات مؤثرة في صفوفه إضافة استقالة مديره الفني علي معلول، عقب خسارة لقاء الذهاب. ويقود أنيس البوسعايدي الترجي أمام أمام الأهلي في لقاء الليلة، بعد استقالة نبيل معلول. 

ويلعب الفائز من الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والوداد، في المباراة النهائية.

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