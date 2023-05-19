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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة : إتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب للأعضاء والوافدين طوال الصيف

وزير الرياضة
وزير الرياضة

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ بتكثيف الأنشطة والفعاليات المُنوعة بمركز شباب أهالينا.
 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال الإجازة الصيفية.


وشدد وزير الشباب والرياضة، علي إتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال الإجازة الصيفية، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين، مشيراً إلى مواصلة المعنيين بالوزارة لمتابعة أداء مراكز الشباب طوال العام، وذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.


كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن مركز شباب أهالينا يعد من المنشآت الشبابية النموذجية التي ستقدم كل الخدمات للنشء والشباب والمواطنين بفضل إنشاءاته المتميزة، بجانب وجوده ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد "أهالينا" ليكون مشروعاً متكامل الخدمات في ضوء جهود الدولة المصرية لتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وفقاً  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة الشباب مراكز الشباب اهالينا

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