حازم فهمي : مصر حريصة على زيادة الميزان التجاري مع الأرجنتين

استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وفداً أرجنتينياً يمثل محافظي ومسئولي الحكومات المحلية في ثلاث مقاطعات أرجنتينية وهم كوردوبا وانتري ريوس وسانتا فيه، خلال زيارتهم الرسمية لمصر في إطار تعزيز الروابط التجارية مع المنطقة الوسطي في الأرجنتين.

أكد السفير المصري خلال اللقاء على اهتمام مصر البالغ بتطوير علاقاتها مع كل الدول اللاتينية، ولا سيّما الأرجنتين من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور.

كما ثمّن السفير المصري التعاون بين مصر والأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والعمل علي زيادة الميزان التجاري بين الطرفين، خاصة من قرب تدشين أول خط طيران بين القاهرة ومدينة "ساوباولو" البرازيلية، مما يعد طفرة نوعية في تعزيز علاقات مصر مع دول القارة اللاتينية ككل.

ومن جانبهم، أشاد المحافظون الأرجنتينيون بالعلاقات مع مصر، معربين عن رغبتهم في تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين. كما اصطحب الوفد ممثلي الغرف التجارية لتشجيع تبادل الخبرات في مجالات انتاج الأغذية والزراعة والتكنولوجيا.