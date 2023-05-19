تونس: نرفض أن نكون ضحايا نظام عالمي جديد لا نشارك في ترتيبه

قال الرئيس التونسي قيس السعيد، إن الشعب الفلسطيني يقدم كل يوم تقريبًا جحافل من الشهداء والجرحى للتحرر من الاحتلال الصهيوني البغيض، متابعًا:" إن هذا العالم الذي هو بصدد التشكل اليوم لا يجب أن يتشكل مجددًا على حساب أمتنا وعلى مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدم المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد".



وأضاف “السعيد” خلال كلمته في القمة العربية بجدة، اليوم الجمعة، :" نرفض أن نكون مرة أخرى ضحايا لنظامًا عالميًا جديدًا لا نشارك في إرسائه وترتيبه، تونس ثابتة على عدم الانخراط في أي تحالفًا ضد أخر وشعبها مصرًا على مبدأ المساواة بين الدول".



وانطلقت القمة العربية اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، اليوم فى جدة، تحت شعار «التجديد والتغيير».

