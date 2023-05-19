نشرة الحوادث.. كيف فضح عجوز مدينة نصر أسرته.. حريق يلتهم باخرة شهيرة بالزمالك.. ماساة فتاة بقنا مع مرات الأب

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها نشوب حريق هائل في مركب بكورنيش النيل بالزمالك ومأساة عجوز تسبب زوجها في فضيحة لاسرتهم بمدينة نصر وماساة فتاة عذبها والدها وزوجة ابيها وقصوا شعرها بقنا.

"31 سنة مستحملة لسانه السليط وطبعه الغليظ بس عشان خاطر أولادي لكن يوصل الأمر أنه يفضحنا في المنطقة وكل يوم الجيران يضربوه بسبب التحرش بالستات ومعاكستهم من شباك المطبخ كده كتير".. عمرها الذي قارب على الستين جعل رواد محكمة الأسرة يعتقدون أنها حضرت مع ابنتها أو قريبتها لمساندتها لكن المفاجأة كانت عندما تقدمت السيدة العجوز من منصة المحكمة باعتبارها صاحبة الدعوى بعد 31 عام من الزواج تطلب الخلع من زوجها.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق داخل باخرة السرايا السياحية بنهر النيل بمنطقة الزمالك.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومين لرفع كفاءة الطبقة الاسفلتية بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة في إطار مشروع المونوريل.

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء الطفل احمد محمد الشامى المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة.

حرر شاب محضرًا ضد والده وزوجته الجديدة، بتهمة تعذيب شقيقته البالغة من العمر 15 عاماً، بقص شعرها وضربها، فضلاً عن حرمانها من استكمال تعليمها الأساسى بقرية الزوايدة، التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا