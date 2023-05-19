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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. كيف فضح عجوز مدينة نصر أسرته.. حريق يلتهم باخرة شهيرة بالزمالك.. ماساة فتاة بقنا مع مرات الأب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة كان ابرزها نشوب حريق هائل في مركب بكورنيش النيل بالزمالك ومأساة عجوز تسبب زوجها في فضيحة لاسرتهم بمدينة نصر وماساة فتاة عذبها والدها وزوجة ابيها وقصوا شعرها بقنا. 

 

الحاج متحرش.. مسنة تطلب الخلع: بعد 31 سنة جواز بيعاكس جيراني من شباك المطبخ

 

"31 سنة مستحملة لسانه السليط وطبعه الغليظ بس عشان خاطر أولادي لكن يوصل الأمر أنه يفضحنا في المنطقة وكل يوم الجيران يضربوه بسبب التحرش بالستات ومعاكستهم من شباك المطبخ كده كتير".. عمرها الذي قارب على الستين جعل رواد محكمة الأسرة يعتقدون أنها حضرت مع ابنتها أو قريبتها لمساندتها لكن المفاجأة كانت عندما تقدمت السيدة العجوز من منصة المحكمة باعتبارها صاحبة الدعوى بعد 31 عام من الزواج تطلب الخلع من زوجها. 

 

السيطرة علي حريق في الباخرة النيلية السرايا بالزمالك ..فيديو وصور

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق داخل باخرة السرايا السياحية بنهر النيل بمنطقة الزمالك.

 

تحويلات مرورية بعد غلق كلي لطريق 26 يوليو من ميت عقبة.. صور

 

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومين لرفع كفاءة الطبقة الاسفلتية بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة في إطار مشروع المونوريل.

 

جهود أمنية لكشف غموض حادث اختفاء طفل فى ظروف غامضة بالخانكة

 

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء الطفل احمد محمد الشامى المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة.

 

شاب يتهم والده وزوجته بتهمة تعذيب شقيقته وحرمانها من التعليم في قنا

 

حرر شاب محضرًا ضد والده وزوجته الجديدة، بتهمة تعذيب شقيقته البالغة من العمر 15 عاماً، بقص شعرها وضربها، فضلاً عن حرمانها من استكمال تعليمها الأساسى بقرية الزوايدة، التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا

 

تحويلات مرورية غلق كلي لطريق 26 يوليو الحاج متحرش مسنة تطلب الخلع عجوز مدينة نصر الباخرة النيلية

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