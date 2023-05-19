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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قرارات الأعلى للاستثمار تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب

صدى البلد

ثمن يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، بحضور ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، إن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تشكل بداية ممتازة للنهوض بملف الاستثمار والارتقاء به، كما أنها تصب في مصلحة الدولة المصرية، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في هذا التوقيت الهام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تدعم المستثمرين، وتعمل جاهدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجهم، مضيفا: "هناك جدية تامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر".

واختتم النائب: "قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تطمئن أصحاب رؤوس الأموال، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستساهم بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل جديدة للشباب".

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