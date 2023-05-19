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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حقنوا البنت بمنظف صرف صحي | جريمة في أمريكا بطلها زوجان ..تفاصيل مثيرة

سيدة خطفت وقتلت فتاة
سيدة خطفت وقتلت فتاة

اختطفت جوديث آن نيلي ، مع زوجها ألفين نيلي ، فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من مركز تجاري قبل الاعتداء عليها ، وحقنها بمنظف الصرف الصحي ، ثم أطلقوا النار عليها لتلقى حتفها في حادث مأساوي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن قريبًا إطلاق سراح المرأة التي اختطفت وعذبت وقتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا مع زوجها منذ أكثر من 40 عامًا.

ويمكن اعتبار جوديث آن نيلي ، المعروفة أيضًا باسم 'سيدة سون داون القاتلة' ، في حالة الإفراج المشروط وفقًا للمسؤولين.

من المقرر أن تمثل البالغة من العمر 58 عامًا أمام مجلس العفو ومجلس الإفراج المشروط في ألاباما في 26 مايو.

وحُكم على نيلي بالسجن مدى الحياة في عام 1983 بعد أن قتلت هي وزوجها ألفين نيلي ليزا آن الفتاة ميليكان البالغة من العمر 13 عامًا.

قام الزوجان باختطاف المراهقة من مركز تسوق في جورجيا ، واعتدوا عليها ، وحقنوها بمنظف الصرف الصحي ، ثم أطلقوا عليها الرصاص.

وفي عام 1999 ، كانت نيلي على بعد أيام من الإعدام عندما تم تخفيف حكم الإعدام الصادر ضدها إلى السجن المؤبد.

هذه هي محاولتها الثانية في جلسة استماع مشروط ، خلال محاولتها الأولى في 2018 تداول المسؤولون لمدة 55 ثانية قبل رفض طلبها.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، إذا تم الإفراج المشروط عن نيلي الأسبوع المقبل ، فسيتم نقلها على الفور إلى السلطات في جورجيا لقضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة لقتل شابة أخرى مع زوجها - الذي توفي خلف القضبان في عام 2005.

وانتقدت عائلة الضحية الفتاة المقتولة محاولة الإفراج المشروط ، زاعمة أنها تجبرهم على استعادة الذكريات القديمة.

وقالت شقيقة زوج ليزا كاسي ميليكان لصحيفة تايمز جورنال الشهر الماضي: 'مع مرور كل عفو مشروط ، أخشى أن يقترب من جورجيا.

'لقد كانت هنا منذ فترة طويلة لدرجة أنني أخشى أن يرسلوها في النهاية إلى جورجيا لإنجاز عقوبتها هناك.

فتاة النار زوجها

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